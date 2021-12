Covid in Liguria, 469 nuovi casi e 34 pazienti in più negli ospedali

di Marco Innocenti

Stabili le terapie intensive ma si registrano ancora due decessi: due uomini di 76 e 81 anni morti fra Natale e Santo Stefano all'ospedale di Albenga

Sono 469 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.805 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.599 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi sono stati registrati: 145 a Imperia, 137 a Savona, 137 a Genova (110 in Asl 3 e 27 in Asl 4) e 50 alla Spezia, con un tasso di positività che si attesta al 7,32%.

Sale ancora il numero degli ospedalizzati, con 34 pazienti in più rispetto a ieri: oggi sono 545, 40 dei quali nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 41): 11 vaccinati e 29 non vaccinati. Si sono registrati anche due decessi: si tratta di due uomini, di 76 e 81 anni, morti entrambi all'ospedale di Albenga.