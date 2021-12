Covid in Liguria, 247 nuovi casi ma è boom di ricoveri in ospedale: +21 in 24 ore

di Marco Innocenti

Crescono anche le terapie intensive, da 22 a 24: 22 sono non vaccinati. Due decessi: un uomo di 77 anni a Spezia e una donna di 78 anni a Sestri Levante

Sono 247 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.175 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.439 tamponi antigenici rapidi. Si attesta così al 3,74% il tasso di positività. I 247 contagi si sono registrati 3 a Imperia, 62 a Savona, 138 a Genova (118 in Asl 3 e 20 in Asl 4) e 44 alla Spezia.

Sale a 6.880 il numero totale dei positivi nella nostra regione, con 1.168 a Savona, 868 alla Spezia, 1.198 a Imperia, 3.342 a Genova, 99 residenti fuori regione e altri 205 in fase di verifica. Sono invece 165 i guariti ma si registrano anche 2 decessi: un uomo di 77 anni morto all'ospedale della Spezia e una donna di 78 anni deceduta all'ospedale di Sestri Levante.

Balzo in avanti dei ricoveri in ospedale, che crescono di 21 unità, passando dai 194 di ieri a 215. Crescono anche le terapie intensive, da 22 a 24.