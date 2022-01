Covid in Liguria, 2.231 nuovi positivi e 9 decessi nelle ultime 24 ore

di Marco Innocenti

Cresce il numero dei ricoverati in ospedale (+14 rispetto a ieri), 45 le terapie intensive occupate

Sono 2.231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7.976 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Manca - per un problema tecnico - il dato dei tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono stati registrati: 439 a Imperia, 345 a Savona, 984 a Genova (870 in Asl 3 e 114 in Asl 4), 345 alla Spezia e 118 non residenti in Liguria. I positivi nella nostra regione salgono quindi a 23.554: 3.872 a Savona, 4.039 alla Spezia, 4.237 a Imperia, 10.298 a Genova più altri 1.108 in fase di verifica o residenti fuori regione.

Cresce il numero dei pazienti in ospedale che sale a 607 (+14 rispetto a ieri) con 45 letti occupati in terapia intensiva, 31 non vaccinati e 14 vaccinati. Preoccupa, al momento, la situazione dell'ospedale Gaslini, dove ad oggi si contano 21 piccoli pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. Si tratta di un adolescente - secondo quanto rivelato dalla stessa direzione sanitaria - vaccinato con doppia dose ma con un quadro clinico complicato da una grave obesità.

Si registrano purtroppo altri 9 morti, di età compresa fra i 60 e i 92 anni.