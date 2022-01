Covid in Liguria, 2.204 nuovi casi e 5 decessi

di Marco Innocenti

Nuova risalita dei pazienti negli ospedali (che oggi sono 740) con 43 ricoverati in terapia intensiva

Sono 2.204 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.263 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 6.277 tamponi antigenici rapidi. Va però precisato che, in virtù dell'ordinanza del Presidente della Regione Liguria che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20 dicembre, sono stati recuperati retroattivamente tali dati. L'incremento totale dal 20/12/2021 di casi positivi (compresi guariti e deceduti) è di 17.858.

Sale di 39 unità, invece, il numero dei pazienti negli ospedali della Liguria, che oggi sono 740, con 43 ricoverati in terapia intensiva. Si registrano purtroppo anche 5 decessi, tre uomini e due donne fra i 76 e i 97 anni di età.