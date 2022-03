Covid in Liguria, 1.510 nuovi positivi ma restano stabili gli ospedalizzati

di Marco Innocenti

I guariti sono stati 1.560 ma si registrano anche 5 decessi

Sono 1.510 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 14.209 tamponi effettuati, di cui 3.499 molecolari e 10.710 test rapidi antigenici.

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: 138 a Imperia, 240 a Savona, 919 a Genova (749 in Asl 3 e 170 in Asl 4), 210 alla Spezia e 3 non residenti in Liguria. Scende ancora, anche se solo di 55 unità, il numero totale dei positivi nella nostra regione, che arriva a 12.754 grazie a 1.560 guariti.

Tornano a scendere, dopo l'aumento di ieri, i posti letto occupati negli ospedali della Liguria: ieri infatti erano 269 mentre oggi sono 261. Stabile invece il numero delle terapie intensive che restano 16. Cinque invece i decessi: si tratta di 4 donne ed un uomo fra gli 80 e i 93 anni, deceduti fra il 5 e il 7 marzo.