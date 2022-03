Covid in Liguria, 1.286 nuovi casi ma restano stabili ospedalizzati e terapie intensive

di Marco Innocenti

Ancora in aumento però i positivi totali nella nostra regione

Sono 1.286 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.718 tamponi effettuati, di cui 3.108 molecolari e 7.610 test rapidi antigenici.

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: 133 a Imperia, 209 a Savona, 762 a Genova (618 in Asl 3 e 144 in Asl 4), 179 alla Spezia, 3 non residenti in Liguria.

Aumentano ancora i positivi totali, che crescono di 418 unità, arrivando a 13.429, a fronte di 864 guariti. Sostanzialmente stabili gli ospedalizzati, che salgono di appena una unità attestandosi a 262, con le terapie intensive che sono oggi 14. Quattro i decessi, registrati fra il 7 e il 9 marzo. Si tratta di 3 donne e un uomo di età compresa fra gli 82 e i 99 anni.