Covid in Liguria, 1.214 nuovi casi. Calano ancora ospedalizzati e terapie intensive

di Marco Innocenti

Continua a scendere anche il numero dei positivi totali: -1.517 grazie a 2.728 guariti. Tre i decessi

Sono 1.214 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 11.002 tamponi fra molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività di poco superiore all'11%. I nuovi positivi sono stati registrati: 164 a Imperia, 201 a Savona, 677 a Genova (527 in Asl 3 e 150 in Asl 4), 169 alla Spezia e 3 non residenti in Liguria. Scende di 1.517 unità il numero dei positivi totali, che oggi sono 25.216, grazie ai 2.728 guariti.

Scende anche il numero degli ospedalizzati, che oggi sono 598 (-26 rispetto a ieri). In calo anche le terapie intensive che oggi sono 26, 3 in meno rispetto a ieri. Si registrano purtroppo ancora 3 decessi: si tratta di due uomini e una donna fra i 77 e i 92 anni, morti al San Martino di Genova nelle ultime 48 ore.