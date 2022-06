Covid in Liguria, 1.103 nuovi casi: crescono ricoveri e terapie intensive

di Marco Innocenti

I pazienti negli ospedali salgono a 170 ma non si registra alcun decesso

Sono 1.103 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 969 tamponi molecolari e 4.097 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che quindi si attesta al 21,77%. I nuovi casi di contagio sono 112 in Asl1, 120 in Asl 2, 507 in Asl 3, 123 in Asl 4, 238 in Asl 5 e 3 non riconducibili a residenti nella nostra regione. Il totale dei positivi in Liguria, ad oggi, sale quindi a 13.880, 305 in più rispetto a ieri, al netto di 798 guariti.

Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: dai 163 di ieri, oggi si arriva a 170, con 4 posti letto attualmente occupati in terapia intensiva (ieri erano 2). Nel bollettino delle ultime 24 ore, però, non si registra alcun decesso.