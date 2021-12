Covid in Liguria, 1.023 nuovi casi e nuovo balzo degli ospedalizzati: 19 in più in 24 ore

di Marco Innocenti

Terapie intensive a quota 29 ma si registrano anche 5 decessi: fra questi c'è anche quello di un uomo di 56 anni morto all'ospedale di Sanremo

Sono 1023 i nuovi casi di covid in Liguria a fronte di 6.291 tamponi molecolari e 10.838 test antigenici rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati 371 a Imperia, 172 a Savona, 389 a Genova (275 in Asl 3 e 114 in Asl 4), 86 alla Spezia e 5 residenti fuori regione.

Prosegue la crescita del numero degli ospedalizzati, che sale di 19 unità arrivando a 365, mentre le terapie intensive arrivano a 29. Cinque purtroppo i decessi: si tratta di un uomo di 56 anni e una donna di 76 morti nell'ospedale di Sanremo, una donna di 67 anni morta all'ospedale della Spezia, un uomo e una donna rispettivamente di 100 e 67 anni morti all'ospedale San Martino di Genova.