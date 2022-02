Covid, crescono i guariti ma sale il numero dei decessi: 24 in cinque giorni

di Giorgia Fabiocchi

Stabili gli ospedalizzati, 760 (come ieri), 32 coloro che sono ricoverati in terapia intensive

Sono 4.248 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 3.218 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 32.926 antigenici rapidi. I positivi diminuiscono di 4.383. I nuovi positivi a Sars-Cov-2 sono così suddivisi: 2.466 a Genova (1.980 in Asl3 e 484 in Asl 4), 804 a Savona, 536 a La Spezia e 426 ad Imperia. 16 coloro che non risiedono in Liguria.

Torna a crescere il numero dei decessi, 24 negli ultimi cinque giorni, di cui la più giovane è una donna di 64 anni e i più anziani avevano 91 anni. Stabili gli ospedalizzati, 760 (come ieri), 32 coloro che sono ricoverati in terapia intensive, di cui 21 persone non sono vaccinate e 11 sono vaccinate ma con comorbidità o patologie covid correlate.

Sono 13.751 le dosi di vaccino inoculate nella giornata odierna.