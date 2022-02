Covid, Cenderello (Borea Sanremo): "Tra i ricoverati in terapia intensiva il 90% non sono vaccinati"

di Giorgia Fabiocchi

Il direttore di Malattie infettive dell'ospedale Borea di Sanremo Giovanni Cenderello, negli studi di Telenord, ha tracciato la differenza, in numeri percentuali, tra coloro che contraggono il covid e vengono ricoverati, con o senza vaccino.

"Tra chi viene ricoverato in terapia intensiva o sub intensiva, stiamo parlando di coloro che vengono sottoposti a ventilazione non invasiva o invasiva, nei reparti di Rianimazione, troviamo pazienti ricoverati con polmonite grave - spiega Cenderello -, e arriviamo fino all'85/90% di non vaccinati".

Nelle aree meno gravi, invece, sono ricoverati pazienti con le più disparate patologie e, in quel caso, scendono al 50-60% coloro che sono vaccinati. "Per questi ospedalizzati risultare positivi è un incidente di percorso, hanno contratto l'infezione ma non hanno patologie covid gravi, sono ricoverati per altri motivi", aggiunge il direttore di Malattie infettive.