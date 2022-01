Covid a scuola, l'idea delle Regioni: con 4 o più contagi in classe tutti in Dad

di Edoardo Cozza

Questa la bozza della proposta che verrà presentata al governo per quanto riguarda gli alunni scuole elementari e medie. Raccomandata la mascherina FFP2

Alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe, è prevista una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Sotto questa soglia è prevista l'autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari. È quanto prevede la bozza delle Regioni, che i governatori oggi discuteranno per avanzare la proposta al Governo.

La raccomandazione "razionale" delle Regioni è quella di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di

tenere conto dell'andamento epidemiologico e in particolare della variante omicron.