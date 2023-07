Costa Crociere va alla scoperta dei sapori del Mediterraneo: i soci del C|Club tra Marocco e Tunisia

Costa Crociere lancia “Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi”, la seconda crociera del 2023 che prevede esperienze esclusive dedicate ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana.





Una crociera imperdibile già dall’itinerario, di due settimane, che è un vero e proprio viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni indimenticabili, come Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna. La partenza dall’Italia sarà il 23 settembre 2023, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi (Tunisia), Cartagena (Spagna), Tangeri (Marocco), Casablanca (Marocco) con sosta di un giorno e mezzo per permettere fantastiche escursioni a Marrakech, Cadice (Spagna), Malaga (Spagna), Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), e rientro a Savona il 7 ottobre.





Per questa seconda vacanza-evento è stato ideato un ricco programma riservato ai soci del C|Club, che comprende esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento.





Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club, proponendo le hit più famose della sua carriera, per un tuffo negli anni Ottanta, e anche i suoi nuovi singoli. Non mancheranno i momenti dedicati alle foto e agli autografi con i fan.





Ma non è tutto! La chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze, che insieme a Bruno Barbieri e Ángel León firma l’eccellenza gastronomica di Costa Crociere, sarà a bordo per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima, che racconteranno attraverso il gusto le destinazioni visitate. Inoltre, sarà protagonista di show cooking spettacolari insieme ai soci C|Club, che sotto la sua guida potranno cimentarsi, attraverso ricette facili e con ingredienti locali, nella creazione di piatti tipici marocchini e tunisini.





Sempre in tema di gusto, durante la crociera i soci C|Club troveranno un'altra firma eccellente: Riccardo Bellaera, Corporate Pastry & Bakery Chef di Costa, collaboratore del maestro dei maestri della pasticceria internazionale, Iginio Massari. Riccardo Bellaera delizierà i soci C|Club con le sue creazioni, realizzate appositamente per celebrare le destinazioni dell’itinerario, coinvolgendoli in divertenti cooking and pastry shows.





Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali.





Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. Non mancheranno le feste a tema: la “Desert Night”, un viaggio sensoriale attraverso i profumi, i sapori e le tradizioni di Marocco e Tunisia, con esperienze fantastiche come la cerimonia del tè, e i disegni rituali con hennè, e “Mediterraneo in festa”, per celebrare le tradizioni e street food del Mare Nostrum.





Tra gli ospiti speciali a bordo ci sarà anche la cantante sudafricana Talia Alexis, che si esibirà in uno spettacolo di musica internazionale e in un tributo a Tina Turner, coinvolgendo inoltre i soci C|Club in una divertente sfida canora.





Infine, per questa crociera sono state create appositamente anche delle nuove escursioni, con esperienze gastronomiche tipiche, momenti di puro benessere, scorci e attrattive inaspettate. Ad esempio, sarà possibile rilassarsi con bagni di vapore nella Cadice araba; gustarsi il panorama di Casablanca dal più alto minareto del mondo, sperimentare un’autentica esperienza culinaria a Tunisi e ammirare i colori di Rabat e Fez.