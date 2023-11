Costa Crociere inizia il suo programma di tappe in India: a bordo della 'Serena' un tour tra Mumbai, Kochi, Goa e le isole Laccadive

Costa Crociere ha festeggiato oggi l'arrivo di Costa Serena a Mumbai, in India, con un evento a bordo della nave battente bandiera italiana.

Dal 4 novembre 2023 sino all'11 gennaio 2024, Costa Serena partirà dall’home port di Mumbai per offrire un nuovo programma di crociere dedicato esclusivamente all’India, con itinerari di 2, 3, 5 giorni che visiteranno, oltre a Mumbai, anche Kochi, Goa e la splendida isola di Agatti nelle Laccadive.

All’inaugurazione, avvenuta in concomitanza con il 75° anniversario di Costa Crociere, hanno partecipato Shri Sarbananda Sonowal, Ministro dei Porti e della Navigazione della Repubblica dell'India, Francesco Raffa, Director Asia Region & Growth Markets di Costa Crociere, Nalini Gupta di Lotus Aero Enterprises, General Sales Agent di Costa in India, e altri alti funzionari locali.

A bordo gli ospiti di Costa Serena potranno godere di un'ampia gamma di esperienze in stile internazionale, arricchite dall’ospitalità italiana che caratterizza Costa da 75 anni. Non mancherà un tocco locale: in particolare, la gastronomia e l’intrattenimento saranno personalizzati sui gusti degli ospiti indiani.

Inoltre, l'ultimo itinerario a conclusione del programma in India porterà gli ospiti alla scoperta delle spettacolari isole Maldive.

Le crociere di Costa Serena in India sono ideali sia per le famiglie sia per le coppie, ma sono anche un'ottima occasione per cerimonie nuziali, gruppi e viaggi aziendali, grazie alla possibilità di offrire aree e servizi riservati.

Shri Sarbananda Sonowal, Ministro dei Porti e della Navigazione della Repubblica dell'India, ha dichiarato: “Stiamo offrendo il nostro pieno supporto alle compagnie di crociera per le partenze delle loro navi dai porti indiani. Siamo pronti a sostenere l'ulteriore sviluppo delle nostre infrastrutture portuali per accogliere le grandi navi da crociera di ultima generazione. Questo è un momento di orgoglio per noi: proprio quando il porto di Mumbai compie i suoi 150 anni, Costa torna a proporre un programma di vacanze in crociera in India per i viaggiatori indiani".

Francesco Raffa, Director Asia Region & Growth Markets di Costa Crociere, ha dichiarato: "Siamo estremamente lieti di tornare in India, dove siamo presenti dal 2016. Offriremo ai nostri ospiti indiani l'autentica ospitalità italiana, con una personalizzazione locale in termini di gastronomia e intrattenimento. L'India è un mercato importante per Costa, sia per i nostri consolidati programmi Fly&Cruise verso Dubai e il Mediterraneo, sia per il nostro nuovo programma di crociere locali dedicato alle destinazioni nazionali. Siamo grati al governo indiano per gli sforzi compiuti a supporto del turismo domestico e dello sviluppo delle infrastrutture. L'India sta lavorando per sostenere l'industria delle crociere e siamo entusiasti di navigare insieme verso nuovi orizzonti".

Nalini Gupta di Lotus Aero Enterprises ha aggiunto: "Sono lieta che Costa sia tornata ad operare in India con itinerari nazionali dedicati. Non vediamo l'ora di iniziare una grande stagione. Le crociere Costa in India saranno facilmente accessibili grazie all’utilizzo della sola carta Aadhaar. Gli ospiti indiani avranno l'opportunità di scoprire le località più belle del Paese da un punto di vista unico, godendosi un'esperienza di vacanza internazionale, con un tocco indiano, direttamente da casa, senza doversi preoccupare per visti o voli aerei”.

Costa Serena dispone di un totale di 1500 cabine, di cui 505 con balcone privato, e 14 ponti passeggeri. Per godersi al meglio la crociera, a bordo gli ospiti possono scegliere tra un centro benessere e palestra con vista sul mare, salone di bellezza, teatro, ristoranti di cucina indiana e internazionale, bar, 4 piscine, di cui 2 con tetto in vetro semovente, area shopping e un miniclub per bambini e ragazzi.