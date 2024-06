Costa Crociere inaugura la stagione estiva 2024 a Taranto

Primo scalo di Costa Fascinosa, che visiterà Taranto tutte le domeniche sino al 22 settembre. L’itinerario porterà alla scoperta di Sicilia, Grecia e Malta, con la grande novità delle “Sea Destinations”: nuove destinazioni da vivere a bordo, durante la navigazione, come la degustazione di vini siciliani di fronte al panorama dell’Etna, o il party degli abissi nel Mar Egeo.

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 100.000 passeggeri movimentati, Costa Crociere ha inaugurato ufficialmente la stagione estiva 2024 a Taranto.

E’ attraccata in porto, con circa 3.200 ospiti a bordo, Costa Fascinosa, la nave scelta dalla compagnia italiana per portare le crociere Costa a Taranto per il secondo anno consecutivo. Si tratta del primo di una serie di 16 scali, che vedranno Costa Fascinosa visitare Taranto ogni domenica, con una sosta di circa 10 ore, nell’ambito di un itinerario di una settimana diretto nelle splendide isole greche di Santorini e Mykonos (Grecia), a La Valletta (Malta) e Catania.

Oltre a queste fantastiche destinazioni “a terra”, l’itinerario di Costa Fascinosa proporrà una grande novità, disponibile solo con Costa: le “Sea Destinations”, nuove destinazioni da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave. Ad esempio, subito dopo la partenza da Catania, a bordo della nave, gli ospiti potranno gustarsi una Wine Experience dedicata ai migliori vini della Sicilia, serviti direttamente dalle barrique, godendosi lo splendido panorama dell’Etna. Oppure, mentre la nave attraversa il punto più profondo del Mar Egeo, prenderà vita un party all’insegna degli abissi del mare, con ninfe, sirene e daimon marini che saliranno a bordo per una festa che si perde nelle profondità del mito, seguendo il canto delle leggende. In rada davanti a Santorini, mentre il sole scende lentamente creando sfumature incredibili in cielo, gli ospiti potranno catturare tutta la bellezza del panorama in una foto, sorseggiando il loro aperitivo preferito.

Durante la sosta in porto a Taranto, gli ospiti potranno scendere a visitare la città e il suo territorio da un punto di vista unico, fuori dai percorsi tradizionali, grazie alle escursioni organizzate da Costa. In particolare, Costa Fascinosa proporrà un tour a piedi della città vecchia, con visita interna del Castello Aragonese e del duomo di San Cataldo. In alternativa gli ospiti potranno sempre visitare la città in autonomia.

Costa Fascinosa è una nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, che ha 114.000 tonnellate di stazza lorda e può accogliere sino a 3800 ospiti. E’ stata profondamente rinnovata nel maggio 2022, con importanti lavori di restyling. L’eccellenza gastronomica di bordo è rappresentata dal ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef internazionali: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Nei ristoranti principali della nave, inclusi nel prezzo della crociera, si possono gustate i Destination Dish, singoli piatti a cura dei tre chef, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Sempre in tema di gusto, la nave offre la Pizzeria Pummid’oro, che propone l’autentica pizza italiana, fatta a regola d’arte; il Sushino at Costa, un sushi bistrot sul mare pensato per un’autentica esperienza giapponese, all’aperitivo, a pranzo o a cena; il Salty Beach, ideale per gli amanti dello street food. I bar disponibili a bordo sono in tutto 9, tra cui i bar tematici in collaborazione con marchi di fama mondiale, come l’Aperol Spritz Bar. L’intrattenimento è garantito dal teatro su tre ponti, dove assistere a spettacolari ed entusiasmanti show; 4 piscine e 5 jacuzzi; un campo polisportivo; una spa di 6000 mq con vista mare e una palestra, sempre vista mare, equipaggiata con i macchinari Technogym; per i più giovani ci sono lo Squok Club e la Teen Zone, con le loro aree dedicate.

Roberto Alberti, Senior Vice President & Chief Corporate Officer di Costa Crociere, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a Taranto per iniziare un nuovo capitolo nella nostra collaborazione con questa splendida città. Il 2023, anno del nostro debutto, è stato un grande successo, che ha contribuito ad affermare Taranto tra le principali destinazioni del turismo da crociera nel Mediterraneo. Vogliamo consolidare questo successo e per questo abbiamo già confermato il programma di Costa Fascinosa a Taranto anche per l’estate 2025: si tratta di una grande opportunità da cogliere tutti insieme, lavorando di comune accordo con le istituzioni e gli operatori locali, come abbiamo fatto sinora, per migliorare costantemente i servizi offerti ai crocieristi”.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato: “L’arrivo a Taranto di Costa Fascinosa, a cui l’intera città rivolge il suo caloroso benvenuto, non è solo un simbolo di continuità con il successo dello scorso anno, ma rappresenta anche una significativa opportunità economica per il territorio. Ogni scalo di questa splendida nave porta con sé un flusso di turisti che contribuiscono all’economia locale, visitando le nostre attrazioni storiche, godendo della nostra ospitalità ed acquistando prodotti artigianali. Questo è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa tra la città di Taranto, Costa Crociere e tutti gli operatori turistici del luogo. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza indimenticabile ai visitatori, mostrando il meglio della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre tradizioni. Mi piace sottolineare che questa nuova stagione crocieristica non solo rafforza la posizione del capoluogo ionico come destinazione turistica di primo piano, ma stimola anche l’occupazione e il commercio locale. È un circolo virtuoso che va a beneficio di tutti i cittadini e dimostra il potenziale della nostra città come polo turistico del Mediterraneo in questo che riteniamo essere un momento di rinascita e crescita per Taranto”.

Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, ha dichiarato: “La comunità portuale jonica accoglie, con grande entusiasmo, il ritorno di Costa Crociere nel Porto di Taranto che, con Costa Fascinosa, toccherà lo scalo jonico ogni domenica fino al prossimo 22 settembre. Il Porto di Taranto, grazie ai positivi numeri della stagione crocieristica registrati nella scorsa annualità, si riconferma home port di Costa Crociere e quest’oggi ha avuto l’onore di dare avvio ufficiale alla stagione estiva 2024 dell’esclusivo itinerario mediterraneo che unisce Italia, Grecia e Malta. La maiden call odierna, rappresenta un motivo di profonda soddisfazione in considerazione del fruttuoso coordinamento con gli stakeholder pubblici e privati della comunità territoriale. Porto e Città intendono, infatti, rafforzare ulteriormente tale collaborazione in chiave strategica, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente alla generazione di nuove opportunità di sviluppo culturale e socio-economico per il territorio. Nell’ottica della sostenibilità delle relazioni porto-città, con Costa Crociere proseguiremo il dialogo in essere anche al fine di individuare percorsi di coinvolgimento della comunità locale e iniziative legate al turismo marittimo sostenibile che potranno ulteriormente giovare alla crescita di Taranto come destinazione crocieristica”.