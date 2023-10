Costa Crociere festeggia 75 anni, l'ad Zanetti: "Le previsioni ci dicono che supereremo i livelli di passeggeri pre pandemia"

A bordo della nave Costa Toscana, in attesa di ripartire, Costa Crociere ha organizzato un party esclusivo per festeggiare i 75 anni di attività. Un momento per condividere tre quarti di secolo, con uno sguardo puntato al futuro.

Mario Zanetti, ad Costa Crociere: "Un anniversario tondo che cade in un anno molto importante, il 2023 è forse il primo anno in cui possiamo considerarci fuori dalla pandemia. Le previsioni per il mondo delle crociere parlano di una possibilità di andare oltre i numeri pre Covid. Siamo contenti di festeggiare nella e assieme alla nostra città".

Sulla sfida del Medioriente: "La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e colleghi a bordo è la priorità. Abbiamo modificato le crociere che erano direttamente impattate dalle rotte verso Israele ed Egitto, per il resto siamo in procinto di confermare il resto della programmazione: questa prevede tappe negli Emirati Arabi, ai Caraibi, oltre al Mediterraneo d'inverno con Costa Smeralda. Abbiamo poi tre navi sull'America e il giro del mondo che ci lascia davvero ben sperare per il futuro".

Nulla di nuovo in cantiere, almeno per il momento: "Per i prossimi 3 anni vediamo rimanere la nostra flotta quella che è, lavorando continuamente per migliorare l'offerta qualità prezzo. E questo è il nostro focus attuale".

Una serata conclusa con il Monumental Tour in piazza Matteotti e a Palazzo Ducale: "Ci siamo voluti fare un regalo, a noi e alla città. É la prima volta che uno spettacolo di questo tipo arriva in Italia: un evento che ha molta affinità con noi perché si parla di bellezza della città, tecnologia, musica, arti visive. Ci sembrava quindi giusto condividere con Genova un momento di questo tipo, per un successo assicurato ".