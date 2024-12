Costa Crociere, ad Zanetti: "Sarà un 2025 di crescita, flotta stabile a 9 navi nel segno di innovazione e sostenibilità

Costa Crociere ha presentato, in occasione del primo Costa Global Summit a Milano, una visione innovativa del concetto di vacanza e la strategia aziendale per il 2025. Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, ha spiegato che la missione per il prossimo futuro è "rivoluzionare ancora una volta il concetto di vacanza", con l’obiettivo di offrire esperienze memorabili ai circa 35.000 ospiti che ogni giorno viaggiano con la compagnia. Con un mercato delle crociere in rapida espansione, ma ancora di nicchia, rappresentando solo il 2% dei viaggiatori globali, Costa Crociere punta a sviluppare il potenziale di crescita, creando esperienze uniche e continuando il proprio impegno verso la sostenibilità, con investimenti in nuove tecnologie per la decarbonizzazione.

"Sea destinations" - Un esempio concreto della nuova proposta di Costa Crociere sono le "Sea destination", che segnano una vera e propria rivoluzione nel concetto di crociera. Queste esperienze immersive a bordo delle navi, ispirate agli scorci che i passeggeri incontrano lungo il percorso, trasformeranno luoghi di passaggio in veri e propri spettacoli. Un esempio è rappresentato dal golfo dell’Oman, dove i crocieristi si troveranno in un deserto sul mare a scoprire le tradizioni delle oasi attraverso danze e musiche. Nei Caraibi, invece, si celebrerà la luna con una festa speciale. Queste esperienze uniche sono frutto della collaborazione con Luca Tommassini, che sarà il direttore artistico delle attività a bordo. La gastronomia è un altro pilastro di questa rivoluzione, con la partecipazione di chef rinomati come Bruno Barbieri e Ángel León.

Innovazione e sostenibilità - Durante il Costa Global Summit, Costa Crociere ha ribadito il proprio impegno nell’innovazione, con particolare attenzione alla centralità della nave e dell’esperienza a bordo. Le nuove strategie si riflettono nel design e nel comfort delle navi, in particolare nelle suites recentemente rinnovate della Costa Deliziosa, oltre a un focus sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità. L’azienda, che oggi possiede una flotta di nove navi, non prevede nuovi ordini nel breve termine, ma si concentra sul miglioramento del prodotto e sull’esperienza da offrire agli ospiti.

Crescita e innovazione - Secondo Zanetti, la crescita di Costa Crociere non si basa sul numero di passeggeri, ma sull'innovazione e sull’emozione che si riesce a trasmettere a bordo. Con circa 35.000 passeggeri giornalieri, l'azienda è focalizzata sull'offrire esperienze sempre più emozionanti e nel mantenere la promessa di "portare meraviglia" nella vita dei suoi ospiti. Questo approccio passa anche attraverso il continuo aggiornamento delle navi, che vengono periodicamente rinnovate per garantire un’esperienza sempre più esclusiva.

Mercato in espansione - Il 2024 si sta chiudendo con numeri positivi per l’industria delle crociere, con una crescita continua rispetto all’anno precedente. Nel 2023, infatti, i crocieristi nel mondo erano circa 32 milioni, un aumento del 7% rispetto al 2019. Il 2025 si prevede raggiunga i 35 milioni di passeggeri, un trend che, partito come un rimbalzo post-pandemia, sembra consolidarsi nel tempo. Un segnale positivo per l’intero settore, che sta vivendo una nuova fase di espansione.