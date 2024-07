Cosco Shipping collabora con Fortescue per sviluppo ecologico del settore delle spedizioni

Il 25 luglio 2024, COSCO SHIPPING e Fortescue, azienda leader mondiale nel settore delle tecnologie verdi, dell’energia e dei metalli, hanno firmato un memorandum di cooperazione a Shanghai.

In base a questo MOU, entrambe le parti sfrutteranno i rispettivi punti di forza tecnologici e di risorse per sviluppare collettivamente una filiera di fornitura di carburante verde sostenibile. Questa iniziativa mira a far progredire la trasformazione della struttura energetica del settore delle spedizioni , a promuovere la sua crescita ecosostenibile e a contribuire alla realizzazione di un ecosistema di spedizioni verde, a basse emissioni di carbonio e sostenibile interconnesso a livello globale.

Come delineato nel MOU, entrambe le società collaboreranno allo sviluppo di tecnologie per ridurre le emissioni e costruire una filiera di fornitura di carburante verde. Ciò include la possibilità per Fortescue di utilizzare le navi COSCO SHIPPING o le navi di proprietà delle due parti, alimentate ad ammoniaca verde, per spedire minerale di ferro e altri prodotti minerali con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del China-Australia Iron Ore Green Shipping Corridor .

Il CEO di Fortescue Metals, Dino Otranto, e Lin Ji, Vicepresidente esecutivo di COSCO SHIPPING, hanno partecipato alla cerimonia della firma. Questo evento significativo ha segnato un nuovo capitolo nell’approfondimento e nell’espansione della cooperazione tra entrambe le parti, basandosi sulla consolidata collaborazione tra Cina e Australia nel trasporto di merci alla rinfusa.

Fortescue: ” Il settore delle spedizioni svolge un ruolo fondamentale nel commercio globale, ma contribuisce anche in modo significativo alle emissioni di carbonio nel mondo . Questa partnership segna un passo significativo del settore delle spedizioni nella decarbonizzazione e nell’istituzione di una filiera di fornitura di carburante verde. Apre inoltre la strada alla collaborazione su una varietà di soluzioni di decarbonizzazione che riteniamo saranno fondamentali per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di emissioni nette pari a zero Scope 3 entro il 2040 “.

COSCO SHIPPING: ” Sostenibilità e decarbonizzazione sono emerse come una nuova tendenza che spinge lo sviluppo sostenibile del settore delle spedizioni. COSCO SHIPPING si impegna a dare priorità a queste iniziative verdi e a basse emissioni di carbonio come uno dei suoi due percorsi di sviluppo. Migliorando la collaborazione con i partner internazionali, puntiamo a creare un ecosistema industriale digitalmente avanzato, intelligente, ecologico, aperto, condiviso e sicuro. Ci impegniamo a promuovere la sostenibilità e l’evoluzione a basse emissioni di carbonio del settore delle spedizioni durante tutto il suo ciclo di vita ” .

Guardando al futuro, COSCO SHIPPING rimane impegnata ad accelerare la trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio in tutta la catena di fornitura globale. La società prevede di stabilire ulteriormente una nuova catena del settore energetico marino e di fornire soluzioni di spedizione ecologiche. Queste soluzioni saranno ancorate a flotte verdi, pratiche di spedizione sostenibili e porti eco-consapevoli, tutti orientati a promuovere lo sviluppo verde, a basse emissioni di carbonio e sostenibile del settore durante il suo intero ciclo di vita.