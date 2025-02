Corte Costituzionale: il genovese Cassinelli scelto come nuovo giudice, Parlamento al voto

Roberto Cassinelli è il nome scelto da Forza Italia per l'elezione a giudice costituzionale, nel quadro di un accordo trasversale per i quattro nomi con cui reintegrare il collegio della Consulta, ridotto da tempo a 11 giudici sui 15 previsti. Dopo febbrili trattative, è stato raggiunto l'accordo sui nomi di Francesco Saverio Marini (FdI, consigliere giuridico di Palazzo Chigi), Massimo Luciani (professore universitario, ex presidente associazione costituzionalisti, area dem), Maria Alessandra Sandulli (docente universitaria, figlia di Aldo Mazzini Sandulli a suo tempo presidente della Consulta) e appunto Roberto Cassinelli.

L'accordo è sottoposto al voto dell'aula, nella seduta congiunta del Parlamento per l'elezione di quattro nuovi giudici costituzionali. Per essere eletti, è necessaria una maggioranza qualificata dei tre quinti dei membri.

Genovese, 68 anni, avvocato civilista, parlamentare per Forza Italia alla Camera nelle legislature XVI e XVIII e al Senato nella legislatura XVII, nato politicamente nel PLI, di cui giovanissimo fu consigliere comunale, era stato votato anche per la presidenza della Repubblica. Nelle prime due tornate delle presidenziali del gennaio 2022, che avrebbero portato alla rielezione di Sergio Mattarella, Cassinelli era stato il terzo più votato dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.

Nella storia della Corte Costituzionale, entrata in funzione con dieci anni di ritardo rispetto alla Carta fondamentale per l'ostracismo di forze riottose all'idea di un organo 'giudice delle leggi' che potesse contrastare la volontà popolare, Cassinelli si aggiunge ad altre figure legate alla Liguria e a Genova. E' il secondo genovese alla Consulta dopo Vezio Crisafulli, nato a Genova il 9 settembre 1910 e giudice costituzionale dal 1968 al 1977. Paolo Rossi, originario di Bordighera, fu alla Consulta dal 1969 al 1978, servendo come presidente dal 1975 al 1978. Non genovesi ma legati alla facoltà di Giurisprudenza genovese furono i presidenti Giuliano Vassalli e Giovanni Maria Flick, per arrivare a Fernanda Contri, nata a Ivrea ma genovese d'adozione, nel 1996 prima donna a entrare a far parte della Corte. Nella storia della Consulta ci sono figure monumentali del diritto e della politica: il primo capo dello Stato Enrico de Nicola, Aldo Sandulli, Costantino Mortati, Edoardo Volterra, Leopoldo Elia, Giovanni Conso, Francesco Paolo Casavola, Livio Paladin, Cesare Mirabelli, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Guido Neppi Modona, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Franco Modugno, Augusto Barbera, Giuliano Amato e l'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Interpellato da Telenord, che aveva anticipato ieri la notizia (leggi qui), Cassinelli prende tempo fino al voto prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali. Riassume Antonio Tajani, segretario di Forza Italia: "Non c'è mai stato alcun problema riguardo al candidato del centrodestra. La questione riguardava invece il nome proposto dalla sinistra. Quando ci è stato indicato, ieri o l'altro ieri - Sandulli - abbiamo detto che andava bene e che la votazione sarebbe avvenuta il giorno seguente. Non ci sono stati mai conflitti all’interno di Forza Italia: certamente ci sono state aspirazioni legittime, ma non c'è mai stata alcuna lite. Fin dall'inizio, i parlamentari sapevano che c’era un accordo tra tutti i partiti di non candidare membri del Parlamento in carica". Aggiunge Maurizio Gasparri, capogruppo forzista a Palazzo Madama: "Con Cassinelli abbiamo sorpreso tutti, nessuno ha previsto questa decisione. È un giurista, ha tutti i requisiti ed era uno dei nomi sotto valutazione. Ho sempre detto che alla fine Forza Italia avrebbe proposto un proprio candidato.

(in aggiornamento)

