Corruzione in Liguria, Bagnasco (FI): "Triste chiedere le dimissioni di Toti". Il partito sospende Arturo e Maurizio Testa

"Che tristezza. Io non mi sono mai permesso di chiedere le dimissioni di nessuno in caso di inchieste. Non rientra proprio nella nostra formazione politica. Di conseguenza aspettiamo che cosa dicono gli atti, leggiamo e sentiamo le dichiarazioni del presidente e dei suoi avvocati. A parlare di dimissioni in questo momento, a poche ore dalla notizia è veramente triste". Lo ha detto Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria in una intervista a Telenord, commentando le richieste di dimissioni della giunta della Liguria da parte del M5s dopo che il presidente Toti è finito agli arresti domiciliari per corruzione.





"Ne ho viste tante e sono ancora sotto choc. Sono vicino al nostro presidente della Regione e soprattutto alle famiglie, non solo quella del presidente. Sono argomenti talmente delicati e talmente complessi che preferisco non commentare. Abbiamo massima fiducia nella magistratura e massima fiducia nell' operato del governatore. Mi farebbe piacere che le tempistiche siano celeri, perchè stiamo parlando di un presidente di Regione e di persone che non possono rimanere legate per dieci anni a dei processi o a delle situazioni che creerebbero danni importantissimi ai nostri enti".





"A seguito dell'indagine che li ha visti coinvolti, sono stati sospesi gli iscritti Maurizio Testa e Arturo Testa". Lo riferisce una nota di FI. Ai due, in concorso con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è contestato il reato di corruzione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali della Regione Liguria del 20 e 21 settembre 2020. "Forza Italia - si legge nel comunicato -, totalmente estranea ai fatti, rivendica i suoi valori garantisti e attende la conclusione delle indagini ed eventuali esiti processuali"