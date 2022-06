Coop Liguria chiude l'anno con un utile di oltre 10 milioni di euro. "Restituiamo al territorio"

di Redazione

La cooperativa ha garantito a soci e clienti più di 79 milioni di euro di sconti, sviluppato l’e-commerce e continuato a valorizzare i produttori locali

In un anno ancora fortemente influenzato dall’andamento della pandemia, caratterizzato da una rapida ripresa ma anche dal manifestarsi delle prime avvisaglie della crisi energetica e delle materie prime, Coop Liguria ha mantenuto la gestione in buon attivo, chiudendo l’anno con un utile di 10,281 milioni di euro, in linea con quello del 2020, e un risultato consolidato di Gruppo di 12,277 milioni, migliore di quello dell’anno precedente.

La quota di prevalenza, che individua la connotazione di Cooperativa a mutualità prevalente ed è costituita dalla percentuale degli acquisti effettuati dai Soci, sul totale delle vendite realizzate, è stata del 65,29%.

Se l’Assemblea generale accoglierà la proposta di destinazione dell’utile a riserva legale indivisibile, il patrimonio netto di Coop Liguria salirà a 759,055 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato, invece, arriverà a 769,612 milioni.

A fronte di 774 milioni di euro di ricavi netti complessivi realizzati nel 2021, Coop Liguria ne ha restituiti alla collettività poco meno del 97%, sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni o servizi, imposte, sostegni alla comunità.

Di questi, il 30% sono rimasti sul territorio ligure.

La Coop ha riconosciuto ai soci e ai consumatori complessivamente 79,727 milioni di euro di sconti, in aggiunta alle iniziative nazionali “Convenienza forza 10”, promosse assieme a tutto il sistema Coop, che hanno offerto a Soci e clienti due pacchetti di 10 prodotti Coop di largo consumo, da acquistare tutti insieme al prezzo di soli 10 euro.

Anche nel 2021 gli occupati medi annui sono stati 2.722 (compresi due lavoratori in forza alla società controllata Talea), ai quali sono stati corrisposti 2 milioni di euro di retribuzione cosiddetta “variabile”, cioè aggiuntiva rispetto ai trattamenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro e legata ai risultati raggiunti l’anno precedente.

Nel 2021, Coop Liguria ha inaugurato due nuovi punti vendita ad Albissola Marina e Genova, nell’ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna e I servizi di e-commerce “Coop Drive” e “Coop a casa” hanno conosciuto un sviluppo importante.

I soci di Coop Liguria a fine anno erano 419.491 e la raccolta del Prestito Sociale, a fine 2021, era pari a 606,039 milioni di euro, un dato ancora una volta in crescita sul 2020, che conferma la fiducia riposta dai Soci nella Cooperativa

L’impegno di Coop Liguria a sostegno del territorio si declina in una pluralità di azioni:

La valorizzazione dei produttori locali

Coop Liguria si impegna nella valorizzazione dei prodotti locali e delle imprese del territorio.

La presenza della Cooperativa ha ricadute positive sull’economia regionale, perché essa acquista prodotti e servizi da centinaia di piccole e medie imprese locali: gli acquisti effettuati da Coop Consorzio Nord Ovest presso imprese liguri nel 2021 sono stati pari a 61,7 milioni di euro.

L’impegno ambientale

Grazie alle azioni di adeguamento energetico attuate da Coop Liguria nelle proprie strutture, negli ultimi 10 anni è stata evitata l’emissione in atmosfera di 47.757 tonnellate di CO2.

Le attività aggregative e per il tempo libero

Anche nel 2021, i programmi per il tempo libero promossi da Coop Liguria sono rimasti sospesi a lungo a causa della pandemia. L’attività meno penalizzata è stata quella del gruppo escursionistico “Camminiamo insieme”, il più numeroso d’Italia tra quelli iscritti alla Federazione Italiana Escursionismo, avvantaggiata dal fatto di svolgersi all’aperto.

L’educazione al consumo consapevole

Con il progetto Coop per la scuola, sono stati donati alle scuole liguri 3.298 premi didattici per un valore di 417.556 euro.

La solidarietà e la lotta alla povertà

Le donazioni complessive, nel 2021, hanno superato le 174 tonnellate.

Per contrastare l’emergenza Covid, il sistema Coop ha promosso la campagna #CoopforAfrica, per supportare le vaccinazioni nei Paesi in via di sviluppo, raccogliendo 1,6 milioni di euro.

In regione, Coop Liguria ha sostenuto la campagna “Vacciniamoci per le Feste” promossa dalla ASL4 e ha mantenuto per tutto l’anno – e ancora fino al 31 marzo 2022 - la consegna della spesa gratuita, una volta alla settimana, per tutti gli over 65.