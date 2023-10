Cool Logistics Global: sostenibilità, innovazione, rischi e prospettive del mondo della logistica del freddo

Il Centro Internazionale Studi Container – CISCO, porta a Genova per la prima volta la manifestazione più importante legata alla catena del fresco e del freddo. Alla luce dei vari progetti innovativi che si stanno sviluppando nei porti italiani, è di vitale importanza portare sul tavolo della discussione gli argomenti di impatto e rilevanza per il settore del trasporto marittimo nell’ambito della catena del freddo.

Il commercio di navi reefer è in ripresa fino al 2023, questi sviluppi positivi hanno portato quest'anno a un ritorno alla crescita su base annua su tutte le principali rotte commerciali ad alta intensità di reefer, con volumi via mare che dovrebbero aumentare dell'1,5% entro la fine dell'anno. Tuttavia, si prevede che il commercio containerizzato di reefer si espanderà del 2,3%, superando rapidamente la domanda di carichi containerizzati in generale, che è rimasta piatta.

Ospiti come il Bureau International du Container – BIC, nominato dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) nel 1972 come registro globale dei prefissi dei container, porta al panel di discussione argomenti innovativi come il sistema BoxTech Global Container Database: un servizio no-profit che ospita i dettagli tecnici della flotta di container, consentendo agli stakeholder di reperire informazioni su un container su un'unica piattaforma.

Inoltre, un argomento sensibile come il Pest Control su cui il BIC ha lavorato negli ultimi anni mirato alla prevenzione della contaminazione sui containers, sarà un focus della manifestazione al momento di parlare sui rischi nella catena del freddo. Alcune cifre che descrivono l’importanza del controllo degli infestanti: si sono individuate circa 37.000 specie aliene in tutto il mondo e 200 si registrano ogni anno. Si ipotizza una crescita del 35% delle specie esotiche entro il 2050.

La 15° edizione di Cool Logistics Global arriva a Genova in un momento di un settore che va in crescita, e porta relatori esperti per comprendere e risolvere le sfide ottimizzando l'efficienza, la produttività e la capacità di stoccaggio e trattamento del freddo e per esporre inoltre la soluzione più sostenibile per ridurre le emissioni di carbonio.

Relatori esperti come Martin Dixon del Drewry Group porterà importanti cifre e statistiche riguardanti i container reefer e la sua evoluzione. Kelly Hobson, Founder & Senior Sustainability Consultant, Shape Tomorrow, farà parte del panel di sostenibilità – netzero, per parlarà delle sfide e le prospettive delle aziende del settore nell’attualità. Annika Kroon, capo dell’unità Trasporti Marittimi e Logistica della Commissione Europea. Annika Kroon aprirà i lavori della giornata conclusiva con un intervento di alto valore tecnico riguardante il ruolo normativo e di standardizzazione dell'Unione nel campo del trasporto multimodale.

Argomenti molto rilevanti per un settore che va in crescita. In prospettiva, il trasporto marittimo con navi reefer è posizionato per sovraperformare il più ampio traffico di carichi secchi, con una crescita media annua prevista del 3,6% per il traffico reefer containerizzato negli anni fino al 2027.