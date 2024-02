Convegno Rapallo, Campomenosi: "Crescita economica? Talvolta Ue non facilita"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





A margine della 2° edizione di shipping, transport & intermodal forum organizzato da Telenord in collaborazione con The International Propeller Club a Rapallo, l'europarlamentare Marco Campomenosi ha parlato della riforma dei porti per quanto riguarda le governance, ma anche di competitività: "La prossima legislatura europea, in chiave competitività, dovrà limare alcuni interventi e la protesta dei trattori in Francia lo dimostra. Anche perché alcuni strumenti, anche economici, sono ritenuti troppo complicati e non c'è la volontà di utilizzarli". Campomenosi ha poi sintetizzato la conclusione dei lavori del forum legati alla crescita economica, crescita che "talvolta i provvedimenti dell'Ue non facilita. La competitività non è data solo dalle problematiche geopolitiche ma è un tema che riguarda vari aspetti come ad esempio l'uso e la capacità di coniugare le nuove tecnologie. Ma l'esserci autoimposti norme continentali così ambiziose è un problema che va affrontato in maniera costruttiva e propositiva".