Convegno Confindustria: Salvini, trasporti e logistica leve di competitività nazionale

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato al convegno di Confindustria a Roma, dal titolo: “Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per la competitività del Paese”. “Trasporto e logistica rappresentano leve di competitività per l’industria nazionale e settori strategici in un’economia fortemente orientata all’export, in una prospettiva di rafforzamento delle connessioni europee e di affermazione di un nuovo ruolo dell’Italia come ponte tra il Nord Europa e il Mediterraneo”, ha dichiarato il ministro.

“Abbiamo tutta l’intenzione di durare cinque anni, possibilmente con la formula cinque più cinque perché in 10 anni l’infrastruttura la pianifichi e la finanzi portandola a realizzazione”, ha sottolineato Salvini che ha poi fatto presente di “aver sollecitato i colleghi degli affari europei per superare i divieti illegali imposti da un paese membro come l’Austria al transito del Brennero. Non è un problema solo dei camionisti – ha concluso il vicepresidente del Consiglio – ma è un problema a cascata di tutto il settore produttivo e distributivo italiano”.