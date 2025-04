Miami: Drew Barrymore e Orlando Bloom battezzano MSC Word America, la nuova ammiraglia

Drew Barrymore e Orlando Bloom sono stati gli ospiti d’onore durante la cerimonia di battesimo della MSC World America, la nuova ammiraglia della compagnia che segna ufficialmente il suo ingresso nel mercato statunitense. Un evento simbolico che ha unito idealmente le due sponde dell’Atlantico: da un lato l’attrice americana, scelta anche come madrina della nave, e dall’altro l’attore britannico, in rappresentanza dell’anima europea del brand. A rendere ancora più spettacolare la serata, ci ha pensato un’esibizione speciale di Gloria Estefan, la celebre artista di origini cubane, amatissima a Miami. Il gran finale è stato affidato a uno show di droni che hanno illuminato il cielo con la bandiera americana, incorniciando lo skyline della città con un tocco futuristico.

“Questa è la nave del futuro,” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises. “Sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni. Continuiamo a investire sia nella nostra flotta che nelle infrastrutture, come il terminal di Miami – oggi il più grande del mondo.” Vago ha poi annunciato l’arrivo di due nuove unità della classe World – la MSC World Asia e la World Atlantic – oltre a sei navi della linea Explora Journeys, parte integrante della strategia di espansione del gruppo.

Il rafforzamento della presenza sul mercato americano rappresenta un passaggio cruciale per MSC. Dopo la flotta, sarà il turno dei terminal, con l’obiettivo di consolidare la leadership nel settore anche negli Stati Uniti. Alla cerimonia erano presenti anche alcune figure chiave della compagnia: Diego Aponte, Alexa Aponte Vago e il CEO Gianni Onorato. La nave è ora in partenza per Ocean Cay, l’isola privata di MSC, dove è prevista l’inaugurazione ufficiale del Marine Conservation Center, un centro dedicato alla ricerca e alla sensibilizzazione ambientale. La struttura ospiterà scienziati e studenti coinvolti nel progetto Super Coral Reefs, e sarà anche un punto di riferimento per i passeggeri interessati a scoprire il lavoro della MSC Foundation nella protezione delle barriere coralline danneggiate dal cambiamento climatico.

La MSC World America salperà per la sua crociera inaugurale il 12 aprile da PortMiami, dando il via a una stagione nei Caraibi orientali e occidentali, con tappe in luoghi affascinanti come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), e l’immancabile sosta a Ocean Cay MSC Marine Reserve.

