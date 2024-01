Convegno Confindustria: Ferraris, necessaria collaborazione tra i vari mondi dei trasporti

“La discussione sulla portualità è importante tanto per noi di FS quanto per il Paese. Sappiamo di essere un Paese ‘piattaforma’ nel Mediterraneo e terminale di 4 corridoi strategici. Avendo una rete di porti così diffusa è chiaro che essi debbano essere collegati alla rete ferroviaria e su questo l’Italia ha una configurazione geografica di vantaggio”.





Così Luigi Ferraris, AD del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel corso del suo intervento al convegno di Confindustria “Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per le competitività del Paese”. “Con uno dei nostri poli colloquiamo con le altre componenti della logistica, autotrasportatori e marittimi, e mi è chiaro che il nostro impegno non è sufficiente se le infrastrutture su cui si lavora non vengono adeguate. Abbiamo inoltre un grande progetto per l’utilizzo dei nostri spazi centrali nelle aree urbane che possano essere inseriti in progetti di miglioramento della filiera logistica. È per noi essenziale sviluppare una piattaforma di collaborazione tra i diversi soggetti. Non miglioriamo se non ci muoviamo in modo coordinato”, ha concluso Ferraris.