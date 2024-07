Consiglio regionale, fine legislatura. Sanna: “Oggi l’ultimo atto, ora si va al voto”

“Oggi l’ultimo atto, in ufficio di presidenza abbiamo decretato che la seduta della prossima settimana e del 10 settembre non verranno svolte a seguito delle dimissioni del presidente. Ci avviciniamo a quella fase pre elettorale che entrerà nel vivo, nel momento in cui verranno dichiarate ufficialmente quali saranno le date in cui si andrà a votare. Oggi è stata depositata come atto, una data ipotetica 27-28 ottobre entro 90 giorni dalla data di dimissioni del presidente. Si potrebbe arrivare con un unica data per le elezioni insieme ad altre due regioni il 17-18 novembre. Questi sono i dati che abbiamo oggi. Si conclude poi con questa seduta di oggi, un atto che a nostro avviso si era già concluso il 7 maggio nel momento degli arresti, non per il tema giudiziario di cui non entro in merito ma perché da parte sua non c’è più stata agibilità politica e quindi la regione si è bloccata. Non ce lo possiamo permettere dobbiamo ripartire quindi le elezioni saranno un momento di confronto e finalmente si parlare dei temi che stanno a cuore ai nostri cittadini”. Così il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna sulla fine della legislatura di Toti.