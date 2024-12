Consiglio regionale, Campora (Vince Liguria): "Processo alle intenzioni dalle opposizioni, che facciano proposte"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Durante il terzo consiglio regionale della nuova legislatura sotto Marco Bucci, non sono mancate le critiche delle opposizioni al programma di Governo. Il presidente di regione ha rimarcato il fatto che non sono però state portate all'attenzione proposte da parte della minoranza per risolvere eventuali criticità, salvo due portate dal consigliere Jan Casella (Avs) e Armando Sanna (Pd). Dello stesso avviso sono i consiglieri di maggioranza come Matteo Campora (Vince Liguria) che ha commentato la giornata:

"Alle critiche delle opposizioni al programma di Governo rispondo che non l'hanno letto probabilmente a sufficienza è stato un processo alle intenzioni, non hanno nemmeno aspettato l'inizio della legislatura. Dovrebbero aspettare invece di criticare e poi dovrebbero portare delle proposte per risolvere i problemi. Jan Casella per esempio ha fatto una proposta sul tema del sociale e questo è il modo di lavorare insieme. Nel prossimo consiglio avremo modo di esaminare e presentare interrogazioni".

Infatti nel prossimo consiglio regionale, si entrerà finalmente nel vivo di questa legislatura con le prime interrogazioni sui vari temi che necessitano l'attenzione della Giunta. Campora arriva dall'esperienza in consiglio comunale a Genova come assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia. Potrebbe dunque portare all'attenzione temi di questo tipo, chiaramente con riferimento regionale.