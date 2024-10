Consiglio regionale, approvato bilancio: polemiche su fondi per la sanità e marketing

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oggi in consiglio regionale c’è stata l’Approvazione della legge di stabilità con cui si chiude la legislatura ufficialmente. Non sono mancate le critiche da parte della minoranza sull’incosistenza di questo bilancio, essendo fatto da una giunta dimissionaria sotto elezioni. Numerosi gli attacchi sul disavanzo regionale di 230 milioni e le spese per la “propaganda” di Toti come l’ha definita Ferruccio Sansa (Lista Sansa). Il bilancio è stato approvato con 17 voti favorevoli e otto contrari e la cifra ammonta a 6,9 miliardi di euro per il 2025 con le spese obbligatorie, fondi pnrr, programmazione comunitaria e fondi di sviluppo e coesione. Il presidente facente funzioni Alessandro Piana ha detto: “E’ un bilancio vero questo, che approviamo ma non ce la manovra collegata per correttezza istituzionale. Soprattutto per il finanziamento principale quello sul pnrr per non bloccare le opere pubbliche. Garantirà continuità amministrativa e lascerà alla prossima giunta margine di modifica sulle linee di spesa”.