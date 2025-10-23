Consegnata in Cina la GNV Virgo: il primo traghetto a GNL del Gruppo MSC pronto a salpare per l’Italia

È stata consegnata ieri nei cantieri navali Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton, in Cina, la GNV Virgo, la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) della compagnia GNV, parte del Gruppo MSC.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte i rappresentanti del cantiere GSI e del gruppo armatoriale, insieme a una delegazione di GNV guidata da Franco Fabrizio, General Counsel e Head of Legal Claims & Insurance Department. La madrina della nuova unità è stata Chiara Giovine, Domestic & Balearic Islands Trade Manager.

GNV Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto nuove navi entro il 2030. Dopo GNV Polaris e GNV Orion, già operative sulle rotte italiane, anche Virgo entrerà presto in servizio: il battesimo ufficiale si terrà l’11 dicembre nel porto di Palermo, prima dell’avvio sulla linea Genova–Palermo.

Dal punto di vista tecnologico, la nuova nave rappresenta un passo decisivo verso la sostenibilità: è infatti il primo traghetto italiano di lunga percorrenza alimentato a GNL, capace di ridurre del 50% le emissioni di CO₂ per unità trasportabile rispetto alle generazioni precedenti.

La Virgo è inoltre predisposta per il cold ironing, la connessione elettrica in banchina che consente di azzerare le emissioni durante la sosta in porto. È dotata di sistemi di riduzione catalitica (SCR) e tecnologie di recupero del calore, in linea con i più rigorosi standard ambientali internazionali (IMO Tier III e EEDI Fase II).

Sul fronte del comfort, la nave è stata progettata per offrire un’esperienza di viaggio moderna e accogliente: oltre 420 cabine, spazi relax panoramici, aree dedicate ai bambini, ambienti pet friendly, servizi digitali e una grande terrazza esterna.

Con una stazza lorda di 52.300 tonnellate, 218 metri di lunghezza e una velocità massima di 25 nodi, la GNV Virgo può trasportare 1.785 passeggeri e 2.770 metri lineari di carico, confermandosi una delle unità più avanzate della flotta.

La partenza verso l’Italia è prevista nei prossimi giorni: con la Virgo, GNV compie un nuovo passo nel segno della transizione energetica e dell’innovazione sostenibile.

