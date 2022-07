Confetra, è Carlo De Ruvo il nuovo presidente

di Edoardo Cozza

Sarà al vertice per il prossimo triennio: prenderà il posto di Nicolini. A settembre l'assemblea eleggerà anche la nuova giunta

Carlo De Ruvo sarà il nuovo presidente di Confetra per il prossimo triennio. Lo ha eletto oggi l’assemblea confederale che a settembre eleggerà anche la nuova giunta completando il rinnovamento dei vertici politici. Romano, classe 1959, De Ruvo è vicepresident Airfreight Italy di DHL Global Forwarding e ha già ricoperto cariche di rilievo all’interno del sistema associativo confederale avendo fatto parte del consiglio direttivo dell’Anama, l’associazione che rappresenta gli agenti aerei.

“Anzitutto voglio ringraziare il presidente uscente Guido Nicolini – ha dichiarato De Ruvo – per come ha saputo guidare la Confetra nell’ultimo triennio contrassegnato in larga parte dall’emergenza Covid e da ultimo dalla tragedia della guerra in Ucraina. Ringrazio tutti per la fiducia assicurando il massimo impegno affinché la Confetra prosegua il percorso iniziato 76 anni fa di consolidamento della propria capacità di rappresentanza nel panorama economico associativo italiano. Solo una Confetra coesa può affrontare con successo le sfide che attendono le molteplici e variegate categorie che ad essa fanno capo e che ne costituiscono la linfa vitale. Non smetteremo mai – conclude De Ruvo – di batterci affinchè il mondo della logistica, dei trasporti e delle spedizioni ottenga ciò di cui ha bisogno: semplificazioni, fluidità dei traffici, riduzione della tassazione su imprese e lavoratori nonché, più in generale, riforma della scuola e della formazione, investimenti in ricerca e sviluppo e giustizia certa in tempi brevi”.