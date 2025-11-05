Confagricoltura Campania e “Api e Biodiversità” unite per la tutela del miele e dell’ambiente

Confagricoltura Campania ha siglato un’intesa con l’associazione regionale Api e Biodiversità, che rappresenta il 10% degli apicoltori campani con 170 soci e oltre 8.800 arnie. L’accordo, firmato dai presidenti Fabrizio Marzano e Benito Di Dario, punta a valorizzare il comparto apistico come risorsa economica e ambientale strategica per il territorio.

La collaborazione rafforza il percorso nazionale avviato con la FAI – Federazione Apicoltori Italiani – e mira a promuovere ricerca, innovazione, formazione e sviluppo sostenibile lungo tutta la filiera.

In Campania sono attive 84.000 arnie e nel 2024 la produzione di miele è cresciuta del 43% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1.593 tonnellate. Un segnale positivo per un settore in espansione, che contribuisce alla tutela della biodiversità e alla competitività dell’agricoltura regionale.

