'Condominio addio', il nuovo libro di Enrica Bonaccorti in vendita da oggi

di Tiziana Cairati

E' un libro delizioso e imprevedibile, tra attacchi di “fantasticheria”, scoperte disarmanti e l’imperturbabile Cico disposto a cambiare non solo l'indirizzo di casa

Dopo il successo de Il Condominio, arriva in libreria 'Condomio addio!', il nuovo romanzo di Enrica Bonaccorti in uscita oggi per Baldini+Castoldi. Un romanzo ironico (euro 17,00 - pagine 160), imprevedibile, al tempo stesso leggero e drammatico, una lettura sorprendente in cui ritroviamo nuovamente Cico, l’originale protagonista del precedente romanzo di Enrica, Il condominio (2019).

In Condominio, addio! E' un libro delizioso e imprevedibile, tra attacchi di “fantasticheria”, incontri dettati dal destino e scoperte disarmanti, l’imperturbabile Cico, misantropo dal cuore d’oro, sembra ora disposto a cambiare non solo l’indirizzo di casa.

"Io mi sono divertita tanto a scrivere questo libro, spero anche voi a leggermi! Se conoscete già Cico sapete che con tutto il suo cinismo, è un portatore sano di allegria. E quanto ce n’è bisogno, in questi e in tutti i tempi! Buona lettura e buon divertimento, vi assicuro che siete in buona compagnia!", commenta Enrica Bonaccorti.