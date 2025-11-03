Comune 'Plastic Free 2026', ultimi giorni per presentare candidature

Mancano pochi giorni alla chiusura delle candidature per diventare Comune Plastic Free 2026, il riconoscimento nazionale promosso da Plastic Free Onlus per premiare le amministrazioni locali impegnate nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. La scadenza è fissata al 30 novembre 2025 e la candidatura è gratuita e aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani.





Novità di quest’anno è il pre-esito immediato: una volta completata la procedura online, l’amministrazione riceverà in tempo reale il punteggio ottenuto, potendo così intervenire per migliorare le proprie performance ambientali prima della scadenza.





“Anno dopo anno il riconoscimento si evolve per rispondere alle crescenti esigenze ambientali – sottolinea Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free – e con la prossima edizione vogliamo valorizzare le amministrazioni che dimostrano un impegno concreto e duraturo per la salvaguardia del proprio territorio”.





Dopo la chiusura del bando, il Comitato di valutazione verificherà la coerenza delle informazioni fornite, anche con controlli sul territorio. I risultati ufficiali saranno resi noti a gennaio 2026 e la cerimonia di premiazione nazionale si terrà il 14 marzo presso il Teatro Olimpico di Roma.

