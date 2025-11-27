“Comune Plastic Free 2026”: candidature aperte fino al 15 dicembre

’è ancora tempo per partecipare al riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”, l’attestato nazionale con cui Plastic Free Onlus premia le amministrazioni più attive nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. La scadenza per presentare la candidatura è stata prorogata al 15 dicembre, così da permettere anche ai Comuni più piccoli di completare la procedura online e valutare eventuali interventi per migliorare le proprie performance ambientali.

“La proroga consentirà a tutte le amministrazioni di ultimare la candidatura con la giusta attenzione”, spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, associazione nata nel 2019 e oggi attiva in oltre 40 Paesi. Tra gli strumenti messi a disposizione, il pre-esito immediato offre ai Comuni un riscontro in tempo reale, utile per analizzare la propria situazione e agire con maggiore consapevolezza.

La partecipazione è gratuita e la procedura, accessibile ai 7.896 Comuni italiani, si svolge tramite una piattaforma digitale progettata per unire semplicità e rigore nella valutazione, premiando l’impegno concreto e continuativo delle amministrazioni.

I risultati ufficiali saranno diffusi a gennaio 2026, mentre la cerimonia nazionale di premiazione è in programma il 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma, occasione che riunirà i Comuni riconosciuti da tutta Italia.

