“Comune Plastic Free 2026”: candidature aperte fino al 15 dicembre

di R.S.

La procedura, accessibile ai 7.896 Comuni italiani, si svolge tramite una piattaforma digitale progettata per unire semplicità e rigore nella valutazione

’è ancora tempo per partecipare al riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”, l’attestato nazionale con cui Plastic Free Onlus premia le amministrazioni più attive nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. La scadenza per presentare la candidatura è stata prorogata al 15 dicembre, così da permettere anche ai Comuni più piccoli di completare la procedura online e valutare eventuali interventi per migliorare le proprie performance ambientali.

“La proroga consentirà a tutte le amministrazioni di ultimare la candidatura con la giusta attenzione”, spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, associazione nata nel 2019 e oggi attiva in oltre 40 Paesi. Tra gli strumenti messi a disposizione, il pre-esito immediato offre ai Comuni un riscontro in tempo reale, utile per analizzare la propria situazione e agire con maggiore consapevolezza.

La partecipazione è gratuita e la procedura, accessibile ai 7.896 Comuni italiani, si svolge tramite una piattaforma digitale progettata per unire semplicità e rigore nella valutazione, premiando l’impegno concreto e continuativo delle amministrazioni.

I risultati ufficiali saranno diffusi a gennaio 2026, mentre la cerimonia nazionale di premiazione è in programma il 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma, occasione che riunirà i Comuni riconosciuti da tutta Italia.

