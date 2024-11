Comune, Davide Patrone nuovo capogruppo Pd: "Chiamati a guidare la corsa elettorale per cambiare Genova"

Davide Patrone, 27 anni, è il nuovo capogruppo Pd in consiglio comunale a Genova. Sostituisce Simone D’Angelo, eletto in consiglio regionale. Alle ultime comunali Patrone era stato il più giovane consigliere comunale eletto, rinviando giocoforza per via dell’intensificarsi dell’impegno politico il conseguimento della laurea in Giurisprudenza, in un corso di studi che lo ha visto privilegiare Diritto Costituzionale e Sociologia del Diritto.

Segretario dei Giovani Democratici, in occasione delle ultime elezioni regionali, ha ricoperto la carica di Coordinatore del Programma della coalizione.

"Una delle questioni che hanno portato alla mia nomina - dice a Telenord - è la necessità di riorganizzare l’opposizione, senza fare sconti. È fondamentale ridefinire gli assetti del gruppo e lavorare con uno spirito unitario, come abbiamo dimostrato nelle recenti riunioni".

"Il prerequisito per costruire una alternativa politica solida è rispondere alle esigenze di questa città, che vuole un cambiamento tangibile. Purtroppo, sempre meno persone vanno a votare, e le condizioni materiali spesso inducono alla rinuncia di esercitare il diritto di voto".

"Il risultato è chiaro: il Partito Democratico è il partito che ha ottenuto il maggior numero di consensi. Ora dobbiamo assumerci la responsabilità di essere protagonisti. Penso che il Partito Democratico abbia il dovere di prendere l’iniziativa, come ha sottolineato Orlando. Questo non significa che il candidato debba essere necessariamente scelto tra le nostre fila, ma che dobbiamo essere la forza principale a guidare la proposta politica. La nostra sfida è costruire una coalizione ampia, in grado di affrontare le sfide politiche del presente".