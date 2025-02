Comunali Genova, Filippo Biolè si candida sindaco come indipendente "ma sono disponibile a convergere sul centrosinistra"

"Creare una situazione di convergenza": è questo l'obiettivo della candidatura a sindaco di Filippo Biolé, avvocato giuslavorista nonché presidente dell'orchestra sinfonica di Sanremo e dell'Accademia Ligustica di Belle Arti e vicepresidente di Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). In realtà si tratta di una candidatura con asterisco: Biolé infatti si è dichiarato disponibile a convergere sul candidato di centrosinistra qualora il nome lo convincesse, ma anche ad esserlo lui stesso. L'avvocato correrebbe da solo con una sua lista civica, la cui costruzione è ancora in fase di valutazione, solo se venisse scelto un nome non gradito. Per sciogliere ogni dubbio, il suo invito a tutto al centrosinistra è quello di incontrarsi "al più presto"

Il programma - "Non accetterò un menù precotto" (dal centrosinistra) ha chiarito Biolé, che propone dieci punti che vanno dalla sanità ad un maggior coinvolgimento dei cittadini, giovani o anziani, passando per un rafforzamento delle patnership tra pubblico e privato nell'interesse di tutti. "Siamo il partito del sì a ciò che è fatto bene, non del sì agli interessi di pochi e alle speculazioni".

