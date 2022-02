Comunali di Genova, Mattia Crucioli pronto a ufficializzare la sua candidatura

di Marco Innocenti

In mattinata una conferenza stampa nella quale il senatore ex-5 Stelle potrebbe confermare la sua volontà di correre per la poltrona di sindaco

"Tertium non datur" dicevano i latini. Un'espressione che significa "Non c'è una terza opzione" ma, in vista delle comunali di Genova, sembra proprio che si stia profilando all'orizzonte l'arrivo di un terzo candidato. Con il centrodestra alle prese con la querelle Lega-Toti ma con la candidatura granitica di Marco Bucci e il centrosinistra che si avvia, fra rinvii e ritardi, ad annunciare quella di Ariel Dello Strologo, nella giornata di oggi potrebbe infatti spuntare anche la candidatura del senatore Mattia Crucioli.

E' stata infatti convocata una conferenza stampa dei coordinamenti regionali di Italexit per l'Italia, Ancora Italia per la Sovranità Democratica, Riconquistare l'Italia e Alternativa e sembra molto probabile che, in quest'occasione, lo stesso Crucioli possa annunciare ufficialmente la propria candidatura alla poltrona di Palazzo Tursi.