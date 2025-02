Comunali, Cosso (Orgoglio Genova): "A sinistra considerano la Salis 'un format da gestire' e poi parlano di donne..."

“Parlano di donne, poi le considerano un oggetto. Anzi, un format. Dopo la narrazione del primo incontro con le donne della coalizione, rimandato per presunto eccesso di adesioni, Silvia Salis scopre ciò che lei rappresenta in realtà per Andrea Orlando e il Pd. Un “format da gestire” appunto, come dichiarato dall’ex candidato della sinistra alle regionali nel corso di un’intervista a Repubblica. Se già il fatto che a sinistra “non ci siano riserve da parte di nessuno” nei confronti della candidata è solo un auspicio di Orlando, l’ammissione che i compagni debbano “fare attenzione a gestire il format” Salis, da donna, mi lascia l’amaro in bocca". Così Stefania Cosso, coordinatrice provinciale di Orgoglio Genova, interviene sulle parole usate da Andrea Orlando per commentare la scelta di Silvia Salis come candidata del centrosinistra.

"Una conferma che arriva dopo la trasformazione in atto del personaggio, che sta subendo una profonda modifica dell’immagine, imposta a una donna che deve apparire diversa da ciò che è ed è sempre stata, per piacere a una base dalla quale sarebbe distante anni luce. Altro affronto alla persona, altro esempio di come Silvia Salis - conclude la Cosso - sia un oggetto, una figurina, un format da gestire”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.