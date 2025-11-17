Commissione Ue stanzia oltre 600 mln per 70 progetti di infrastrutture per combustibili alternativi in tutta Europa
di R.S.
La rete di punti di ricarica accessibili al pubblico lungo la TEN-T aumenterà di oltre 500 punti con nuove infrastrutture di ricarica per i camion
La Commissione europea ha selezionato 70 progetti per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti e rafforzare la competitività delle industrie dell’UE installando le infrastrutture necessarie per la ricarica o il rifornimento delle diverse modalità di trasporto. Questi progetti riceveranno oltre 600 milioni di euro di finanziamenti dal Meccanismo per collegare l’Europa, per stimolare investimenti sostenibili nelle aree urbane, compresi porti e aeroporti, nonché lungo i tratti stradali della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
I progetti finanziati sono distribuiti in tutta Europa. Ad esempio, 24 porti riceveranno fondi per implementare la fornitura di energia elettrica da terra, rendere più ecosostenibili le loro operazioni portuali e investire in infrastrutture per il rifornimento di ammoniaca. Queste misure favoriranno la transizione del settore verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, una priorità sostenuta dal recente Piano di Investimenti per i Trasporti Sostenibili .
Nel frattempo, la rete di punti di ricarica accessibili al pubblico lungo la TEN-T aumenterà di oltre 500 punti con l’introduzione di nuove infrastrutture di ricarica per i camion, tra cui caricabatterie da megawatt.
Il Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF) è un motore chiave degli sforzi dell’UE per espandere le infrastrutture di approvvigionamento di combustibili alternativi lungo la sua rete di trasporto transeuropea. Integra i regolamenti ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime , che mirano a decarbonizzare i settori dell’aviazione e del trasporto marittimo. A causa dell’esaurimento dei fondi, la terza scadenza sarà annullata. La Commissione valuterà ora i potenziali rimborsi e preparerà successivamente un nuovo programma di lavoro e un invito a presentare proposte nei prossimi mesi.
