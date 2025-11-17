Commissione Ue stanzia oltre 600 mln per 70 progetti di infrastrutture per combustibili alternativi in ​​tutta Europa

La Commissione europea ha selezionato 70 progetti per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti e rafforzare la competitività delle industrie dell’UE installando le infrastrutture necessarie per la ricarica o il rifornimento delle diverse modalità di trasporto. Questi progetti riceveranno oltre 600 milioni di euro di finanziamenti dal Meccanismo per collegare l’Europa, per stimolare investimenti sostenibili nelle aree urbane, compresi porti e aeroporti, nonché lungo i tratti stradali della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

I progetti finanziati sono distribuiti in tutta Europa. Ad esempio, 24 porti riceveranno fondi per implementare la fornitura di energia elettrica da terra, rendere più ecosostenibili le loro operazioni portuali e investire in infrastrutture per il rifornimento di ammoniaca. Queste misure favoriranno la transizione del settore verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, una priorità sostenuta dal recente Piano di Investimenti per i Trasporti Sostenibili .

Nel frattempo, la rete di punti di ricarica accessibili al pubblico lungo la TEN-T aumenterà di oltre 500 punti con l’introduzione di nuove infrastrutture di ricarica per i camion, tra cui caricabatterie da megawatt.

Il Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF) è un motore chiave degli sforzi dell’UE per espandere le infrastrutture di approvvigionamento di combustibili alternativi lungo la sua rete di trasporto transeuropea. Integra i regolamenti ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime , che mirano a decarbonizzare i settori dell’aviazione e del trasporto marittimo. A causa dell’esaurimento dei fondi, la terza scadenza sarà annullata. La Commissione valuterà ora i potenziali rimborsi e preparerà successivamente un nuovo programma di lavoro e un invito a presentare proposte nei prossimi mesi.

