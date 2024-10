Commissione Ue: ok proroga compensazione del servizio pubblico all’aeroporto di Bornholm in Danimarca

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, la proroga della compensazione della Danimarca all’aeroporto di Bornholm per il suo obbligo di servizio pubblico per il periodo 2024-2030.

L’aeroporto di Bornholm si trova su un’isola nel Mar Baltico ed è incaricato della gestione di un servizio di interesse economico generale (“SGEI”) che richiede di ricevere tutte le compagnie aeree che desiderano volare da e per esso. L’aeroporto è il più importante hub di collegamento per la popolazione dell’isola per raggiungere la terraferma danese e per i turisti dal resto d’Europa per raggiungere Bornholm.

L’affidamento all’aeroporto di Bornholm di un SIEG è stato originariamente approvato dalla Commissione nel febbraio 2018 e prorogato nel novembre 2020. La decisione odierna riguarda la proroga di tale affidamento fino al 2030, con un importo annuo di compensazione pubblica di circa 5,6 milioni di euro (42 milioni di corone danesi).

La Commissione ha valutato la proroga ai sensi degli Orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree , che consentono agli Stati membri di concedere aiuti sotto forma di compensazione SIEG agli aeroporti che svolgono un ruolo importante per la connettività regionale. La Commissione ha ritenuto che la misura rimane necessaria e appropriata per sostenere la connettività e lo sviluppo regionali, poiché senza l’aeroporto, l’isola di Bornholm si troverebbe ad affrontare notevoli svantaggi in termini di connettività e sviluppo economico rispetto ad altre regioni europee. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura rimane proporzionata in quanto ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, la compensazione non può essere utilizzata per sovvenzionare direttamente alcuna compagnia aerea che serve l’aeroporto. Su questa base, la Commissione ha approvato la proroga della misura danese ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.