Commissario Zes Unica per il Mezzogiorno: CNA Campania Nord, un’occasione da capitalizzare

«La nomina di Giosy Romano a coordinatore della Zes Unica per il Mezzogiorno è un’occasione che come territorio dobbiamo capitalizzare. L’esperienza maturata alla guida dell’Asi di Napoli, le competenze dimostrate da commissario Zes per la Campania e la Calabria sono una garanzia di affidabilità per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Nelle prossime ore chiederemo un incontro al neo commissario per avviare assieme un programma di pianificazione di interventi per le province di Napoli, Caserta e Benevento e, più in generale, per la Campania. La Zes può rappresentare il punto di svolta per lo sviluppo del nostro territorio dopo gli anni difficili del Covid e della crisi energetica nata con il conflitto in Ucraina».

Ad augurare buon lavoro all’avvocato Romano sono il segretario e il presidente di CNA Campania Nord Francesco Geremia e Vincenzo Santo.