Coldiretti: “Green Deal da rivedere, rischia di danneggiare l’agricoltura”

Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, lancia l’allarme sulle attuali politiche ambientali europee, definendole un rischio per l’agricoltura. Intervenuto a Roma per i 40 anni di Assofertilizzanti, Prandini ha chiesto un rinvio di un anno delle normative UE sulla rinaturalizzazione non per rallentarne l’applicazione, ma per rivederne i contenuti.

Secondo Coldiretti, le misure ereditate dalla Commissione guidata da Timmermans potrebbero ridurre fino al 60% l’uso di alcune molecole chimiche, colpendo la produttività agricola e aumentando la dipendenza da importazioni extra-UE, dove le stesse regole non si applicano.

«È un paradosso: si penalizza la produzione interna senza benefici ambientali reali», ha detto Prandini, sottolineando che la vera sostenibilità passa da ricerca, innovazione e tecnologie agricole avanzate, come droni, satelliti e fertilizzanti di nuova generazione.

Infine, ha ribadito l'importanza di difendere la sovranità alimentare europea: «L’agricoltura italiana è già la più sostenibile al mondo. Ma senza strumenti adeguati, rischiamo di fallire sia economicamente che ambientalmente».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.