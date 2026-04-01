Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Emanuele Filiberto di Savoia
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Emanuele Filiberto di Savoia, discendente della famiglia artefice dell'Unità d'Italia, uscita di scena con la vittoria della Repubblica nel referendum del 2 giugno 1946.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Regione, il presidente Bucci incontra una delegazione del parlamento della California
04/04/2026
di Redazione
Sindacati medici: stop allo stato di agitazione, parte confronto costante con la Regione
03/04/2026
di Claudio Baffico
Genova, nasce l’ufficio LGBTQIA+, Gibelli a Telenord: “Non uno sportello, ma un laboratorio di diritti”
03/04/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto