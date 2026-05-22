Claudio Scajola: "Io un passista della politica e mi sento 20 anni in meno"

IMPERIA - Tra il serio e l’ironico, ma non troppo. Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, sul palco del teatro Cavour nella serata che Conad Nord Ovest ha voluto dedicare al capoluogo ponentino con un evento per la città, alla presenza di Fabio Fognini e del comico Ubaldo Pantani, e’ tornato sul momento politico italiano e sul suo futuro.

“Complimenti a Conad che investe sui giovani sponsorizzando la maglia bianca del Giro d’Italia. Come stanno quelli che si occupano di cosa pubblica? Spesso dovrebbero studiare di più e approfondire, ma preferiscono delegare tutto alla fretta di social e reel. La preparazione serve sempre, compresa l’epoca attuale” ha detto Scajola in una manifestazione che si aperta nel ricordo di Samuele Privitera, promessa junior del ciclismo ligure.

Poi, il suo domani: “Mi sento un passista e l’età conta solo nel cervello. Io? Mi sento 20 anni in meno”.

Infine, l’entusiasmo della Carovana Rosa in città: “Abbiamo fatto una grande figura, qualche disagio e normale”. Nel sessantesimo anno della tappa Imperia-Monesi, il riferimento alla rinascita della località d’entroterra: “Il turismo delle bici la grande scommessa anche per la seggiovia”. Il tutto ricordando quel Giro vinto da Gianni Motta nel 1966 dopo quel passaggio dal paese sotto il monte Saccarello scoperto da Gianni Agnelli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.