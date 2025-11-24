Città sostenibili, Dubai vince il 'campionato del mondo'

Dubai è stata premiata come Città Sostenibile leader al mondo ai World Sustainable Travel & Hospitality Awards 2025, grazie a politiche innovative su energia, edilizia e gestione delle risorse. Il riconoscimento, annunciato a Expo City Dubai, celebra gli sforzi della città nel trasformarsi da capitale del lusso a laboratorio di sostenibilità urbana.

Tra i progetti chiave, il parco solare Mohammed bin Rashid Al Maktoum rappresenta un passo importante verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, mentre il sistema di certificazione edilizia Al Sa’fat garantisce edifici più efficienti, con oltre la metà delle nuove costruzioni conformi agli standard minimi di sostenibilità. Gli edifici Platinum possono ridurre i consumi energetici fino al 35%.

Secondo i rappresentanti della World Sustainable Hospitality Alliance, il successo di Dubai dimostra come innovazione e sostenibilità siano componenti essenziali per creare città capaci di generare benefici ambientali e sociali netti, confermandola come modello globale per il turismo responsabile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.