Circle al seminario Fedespedi “e-CMR e Digitalizzazione Logistica: opportunità e risorse per il futuro”

CIRCLE S.p.A. – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – comunica in una nota di aver partecipato, in data odierna, all’evento organizzato da Fedespedi, Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali in collaborazione con le Associazioni Territoriali.

Il seminario, dal titolo “e-CMR e la Digitalizzazione Logistica: opportunità e risorse per il futuro”, ha visto la partecipazione di Luca Abatello, Presidente e Amministratore Delegato di Circle Group che è intervenuto per illustrare le ultime novità in tema di dematerializzazione del documento di trasporto (e-CMR) la cui entrata in vigore effettiva in Italia è prevista a partire dal 26 Settembre e le disposizioni (eFTI) del Regolamento Europeo 2020/1056, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, con particolare riferimento alla sperimentazione nell’ambito del sistema logistico nazionale, sinergiche anche all’implementazione della nuova Piattaforma Logistica Nazionale “in grado di offrire, a tutti gli operatori economici, strumenti di forte dematerializzazione, semplificazione ed efficientamento delle merci lungo la catena logistica. Progetti senza dubbio ambiziosi ma, visto la roamdap “Connect 4 Agile Growth” Circle, altrettanto stimolanti” ha dichiarato Luca Abatello.

“L’attesa ratifica del Protocollo per la e-CMR consente al sistema logistico del Paese di fare un importante passo avanti in termini di digitalizzazione ed efficientamento delle spedizioni internazionali via strada, ha sottolineato il Vicepresidente Fedespedi con delega road, Manuel Scortegagna.

All’evento – si legge ancora nella nota di Circle – ha partecipato anche ACCUDIRE, precursore e prima piattaforma sul tema, blockchain based, pienamente compliant con le normative internazionali, europee e nazionali con ampia copertura funzionale e forti integrazioni con i TMS di mercato e che sta partecipando al pilota del progetto europeo “eFTI4EU” per la componente e-CMR.

L’evento che ha avuto la partecipazione di mediatori specialisti nel settore della logistica e dei trasporti ha rappresentato un’importante occasione di incontro per approfondire temi cruciali per il settore delle spedizioni internazionali, quali l’adeguamento al regolamento eFTI ed e-CMR, l’interoperabilità tra ERP delle aziende private e sistemi della Pubblica Amministrazione.

Circle Group parteciperà inoltre all’assemblea pubblica che si terrà domani, 17 luglio, a Roma (Unioncamere, Sala Longhi – piazza Sallustio, 21), col fine di condividere nuove proposte e soluzioni nelle politiche di settore. L’evento è stato organizzato da AssiTerminal, Associazione Italiana Terminalisti Portuali, e rappresenta un’occasione di incontro tra gli operatori del settore e i rappresentanti del governo. L’obiettivo è sviluppare un dialogo concreto che posizioni la portualità come nodo cruciale di connessione tra industria, territorio, turismo e ambiente.

“I porti – sottolinea Alessandro Ferrari, Direttore di AssiTerminal – sono il punto di connessione dell’economia del nostro Paese, uno snodo nevralgico e centrale dell’import export delle eccellenze del Made in Italy”.

Durante l’evento Luca Abatello condividerà gli spunti su “Digitalizzazione e Logistica: le sfide del settore, il contesto Italiano e le prospettive”, affrontando temi quali le evoluzioni digitali innovative della catena logistica, le opportunità di avanzamento nella normativa per uno sviluppo efficiente e sostenibile del settore, la spinta alla dematerializzazione e la trasformazione dello scenario italiano che si sta gradualmente adattando ad una ottimizzazione dei trasporti, in particolare l’efficientamento dell’ultimo miglio ferroviario e intermodale.

“Siamo entusiasti di contribuire a due importanti eventi di settore, poiché il nostro impegno è promuovere lo sviluppo e l’efficienza sostenibile nell’industria portuale, marittima e multimodale,” ha affermato Luca Abatello, Presidente e AD di Circle Group. ” contribuendo al lancio del “Position Paper”, un documento di proposte e soluzioni del settore da presentare al Governo e alle Istituzioni, in condivisione con tutte le Associazioni della Blue Economy e della Logistica”.