Cioffi avverte lo Spezia: "Voglio finire bene la stagione"

di Tiziana Cairati

Il tecnico dell'Udinese nonostante la sconfitta contro l'Inter non si abbatte e avvisa le ultime tre avversarie tra cui lo Spezia

La sconfitta contro l'Inter non scalfisce l'umore del tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi, che in vista delle ultime tre gare di campionato contro Sassuolo, Spezia e Salernitana avverte gli spezzini.

"Voglio finire bene questa stagione, poi penseremo al futuro. Ora penso solo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Forse saremo un po' presuntuosi, ma veniamo da cinque partita in due settimane. Per questo ciclo non posso che dire bravi ai miei ragazzi. Giocare in questo modo onora tutti e noi lavoriamo per questo. Sarebbe inutile vivaccare a metà classifica, perciò daremo battaglia a tutti fino alla fine. Possiamo fare nove punti come zero, ma giocando così ne porteremo via qualcuno contro avversari ostici", l'avvertimento dell'allenatore bianconero.