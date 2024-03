Cinque Terre, treni, Sartori: "Nuove tariffe motivate da previsione afflussi"

"La differenziazione delle tariffe in scaglioni 'verdi', 'gialli' e 'rossi' è motivata dal previsto afflusso di turisti alle Cinque Terre: non è dunque fatta a casaccio, come il Comitato dei residenti e operatori vorrebbe fare intendere, ma è frutto di uno studio approfondito realizzato con Trenitalia e di mesi di incontri con sindaci, categorie e associazioni. Siamo comunque in una fase sperimentale e siamo disponibili, in corso d'opera, ad apportare eventuali modifiche qualora il tavolo di monitoraggio ne evidenzi la necessità". Così l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori risponde alla polemica sollevata da un Comitato locale sull'introduzione delle nuove tariffe esclusivamente turistiche per i treni alle Cinque Terre.

"Il Comitato manifesta stupore perché martedì 11 giugno è considerato 'rosso', quindi con la tariffa da 'alta stagione': evidentemente non sono a conoscenza del fatto che in quella giornata ci sarà alla Spezia il picco di navi da crociera, con oltre 6 mila passeggeri che non perderanno l'occasione per visitare i dintorni della città - spiega Sartori -. Per lo stesso motivo il 'rosso' è stato assegnato al 24 giugno, giornata festiva a Genova, Torino Firenze ed è quindi prevedibile che molti decidano di trascorrere la giornata alle Cinque Terre. Ribadiamo ancora una volta che queste nuove tariffe contrasteranno il fenomeno lamentato dell'overtourism senza arrecare alcun danno all'economia locale. Le nuove tariffe scoraggeranno l'arrivo nelle giornate 'rosse' dei tanti turisti 'mordi e fuggi', provenienti da province vicine, che viaggiano in giornata e non spendono più di tanto sul territorio".

Regione Liguria ricorda il complesso delle misure previste, oltre ai correttivi apportati a seguito dell'ultimo incontro con sindaci, categorie e associazioni: in primis, le Carte da 2 o 3 giorni per famiglie, ragazzi under 12, adulti over 70 con percentuali di sconto, rispetto alla carta giornaliera, dell'11% per la carta 2 giorni e del 20% per la carta 3 giorni, nessun aumento sugli abbonamenti per i pendolari, gli abbonamenti gratuiti per gli studenti under 19 e lo sconto del 50% per gli under26 nel tragitto casa-scuola , l'introduzione di treni notturni nei fine settimana dal 9 giugno al 16 settembre, la tariffa 'verde' del '23 senza aumenti tutti i giorni dopo le 19.30 per i treni in partenza da Levanto e Spezia, la riduzione delle giornate con tariffa 'rossa' e aumento delle 'gialle' e delle 'verdi', queste ultime sempre con la tariffa '23, lo sconto dell'80% sugli abbonamenti mensili o annuali per i residenti nei Comuni delle Cinque Terre nella tratta Levanto-Spezia esteso anche ai proprietari di immobili a uso abitativo e ai componenti dei loro nuclei familiari.