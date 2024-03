Cinque Terre, ferrovie, Toti: "Grazie a turisti, studenti non pagano abbonamento"

"Stamani a Vernazza strade affollate, locali pieni, alberghi al completo, nonostante il tempo non sia dei migliori. E grazie al biglietto del treno pagato da questi turisti (un biglietto che costa meno di una corsa in funivia o un vaporetto di Venezia) gli studenti della Liguria non pagano l'abbonamento per andare a scuola, i pendolari non hanno avuto aumenti e i cittadini delle Cinque Terre hanno l'80% di sconto sui treni. Buona Pasqua anche a chi le sbaglia tutte da sempre e continua a parlare". Così scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.



Rispondendo poi ad alcuni commenti di dissenso, sempre sulla sua bacheca Toti controargomenta: "Amici, non sentitevi costretti a perdere tempo in un giorno così importante come la Santa Pasqua, per commentare in modo errato, inappropriato e fuori tema questo mio post. Capisco il rancore di chi sbaglia sempre ma proprio la Pasqua ci insegna che c’è una speranza anche per voi. Non lasciate che prevalga il rancore della mediocrità ma lavorate per migliorare voi stessi. E comunque, i vostri familiari, che vi vogliono bene anche con i vostri difetti, preferirebbero avervi con loro in questo giorno, anziché sbavare odio e approssimazione sui social. Coraggio…".